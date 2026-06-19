Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Schmuck und Uhren bei Einbruch gestohlen - Zeugen gesucht
Meppen (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 30. Mai, 20:00 Uhr, und dem 18. Juni, 22:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Bokeloher Straße in Meppen. Die Täter durchsuchten nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich einen Raum und entwendeten Schmuck sowie Uhren. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.
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