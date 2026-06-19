POL-EL: Meppen - Schmuck und Uhren bei Einbruch gestohlen - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Gestern um 10:55 Uhr kam es auf der Straße Hauptkanal links zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Radfahrer befuhr die Straße in Richtung Deverweg, als er nach links abbog. In diesem Moment wurde er von einer 76-jährigen Radfahrerin überholt. Es kam zum Zusammenstoß wodurch sich die Frau leicht verletzte. Zeugen des Unfalls werden gebeten ...

mehr