Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Kaffeeautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht
Emsbüren (ots)
Zwischen Mittwoch, den 17.06.2026, 19:00 Uhr, und Donnerstag, den 18.06.2026, 09:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Kaffeeautomaten an der Straße "Zur Gleesener Schleuse" in Emsbüren auf und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen daraus Münzgeld in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emsbüren unter der Telefonnummer 05903 703190 zu melden.
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