Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Radfahrer leicht verletzt - Zeugen zum Unfall gesucht
Papenburg (ots)
Gestern um 10:55 Uhr kam es auf der Straße Hauptkanal links zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Radfahrer befuhr die Straße in Richtung Deverweg, als er nach links abbog. In diesem Moment wurde er von einer 76-jährigen Radfahrerin überholt. Es kam zum Zusammenstoß wodurch sich die Frau leicht verletzte. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.
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