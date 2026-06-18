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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer leicht verletzt - Zeugen zum Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Gestern um 10:55 Uhr kam es auf der Straße Hauptkanal links zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Radfahrer befuhr die Straße in Richtung Deverweg, als er nach links abbog. In diesem Moment wurde er von einer 76-jährigen Radfahrerin überholt. Es kam zum Zusammenstoß wodurch sich die Frau leicht verletzte. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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