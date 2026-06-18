Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Renault von Mitfahrerparkplatz gestohlen

Samern (ots)

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, kam es auf dem Mitfahrerparkplatz Schüttorf-Ost an der Salzbergener Straße zu einem Pkw-Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 17:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem abgestellten, weißen Renault Twingo, indem sie eine Fensterscheibe des Fahrzeugs zerstörten. Anschließend entwendeten sie den Pkw. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

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