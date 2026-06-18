Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Motorrad und Batterie entwendet

Schüttorf (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16. Juni 2026, 18:45 Uhr, und Mittwoch, 17. Juni 2026, 10:15 Uhr, kam es an der Milchstraße in Schüttorf zu einem Diebstahl auf einem Privatgrundstück. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Motorrad der Marke "Honda". Darüber hinaus wurde aus einem weiteren auf dem Grundstück abgestellten Motorrad die Batterie ausgebaut und gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

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