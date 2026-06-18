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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Geschäft

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16. Juni 2026, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 17. Juni 2026, 09:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft an der Straße Markt in Meppen einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter, die Zugangstür an der Gebäuderückseite mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln, um sich Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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