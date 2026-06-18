Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbrüche auf dem Schützenplatzgelände

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 15. Juni 2026, 16:00 Uhr, und Dienstag, 16. Juni 2026, 12:00 Uhr, kam es auf dem Schützenplatzgelände an der Ringstraße in Haselünne zu zwei versuchten Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam einen Getränkewagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Darüber hinaus versuchten die Täter, die Eingangstür eines Dorfgemeinschaftshauses mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam zu öffnen. In das Gebäude gelangten sie nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/95870-0 zu melden.

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