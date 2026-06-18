Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Maschinenbaufirma

Werlte (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16. Juni 2026, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juni 2026, 04:59 Uhr, kam es in einer Maschinenbaufirma an der Unfriedstraße in Werlte zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch einen Zaun sowie das gewaltsame Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einer Maschinenbaufertigungshalle. Im Inneren der Halle wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchsucht. Die Täter entwendeten diverse Hartmetallplatten sowie Wendeplatten. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unfriedstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

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