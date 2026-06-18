PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Maschinenbaufirma

Werlte (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16. Juni 2026, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juni 2026, 04:59 Uhr, kam es in einer Maschinenbaufirma an der Unfriedstraße in Werlte zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch einen Zaun sowie das gewaltsame Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einer Maschinenbaufertigungshalle. Im Inneren der Halle wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchsucht. Die Täter entwendeten diverse Hartmetallplatten sowie Wendeplatten. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unfriedstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 15:45

    POL-EL: Nordhorn - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Nordhorn (ots) - Heute gegen 11:40 Uhr kam es in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 69-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Golf den Wehrweg in Richtung Emsbüren. Auf Höhe des Heseper Wegs beabsichtigte er, nach links in diesen abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen bevorrechtigten, entgegenkommenden 67-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 15:30

    POL-EL: Sögel - Polizeiliche Einsätze beim Public Viewing - Zeugen und Videoaufnahmen gesucht

    Sögel (ots) - Am Sonntag, den 14.06.2026, kam es zwischen 21:20 Uhr und 21:45 Uhr beim Public Viewing in der Straße "Am Markt" in Sögel zu zwei polizeilichen Einsätzen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder gegebenenfalls Videoaufnahmen gefertigt haben. Im ersten Fall kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren