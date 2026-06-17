Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Heute gegen 11:40 Uhr kam es in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 69-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Golf den Wehrweg in Richtung Emsbüren. Auf Höhe des Heseper Wegs beabsichtigte er, nach links in diesen abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen bevorrechtigten, entgegenkommenden 67-jährigen Motorradfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW Golf blieb unverletzt.

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