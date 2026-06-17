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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Exhibitionistische Handlung - Zeugen und mögliche weitere Opfer gesucht

Lathen (ots)

Am Montag, den 15.06.2026, gegen 16:15 Uhr wurde eine Radfahrerin im Bereich des Denkmals der Schwebebahn an der Kampstraße in Lathen Opfer einer exhibitionistischen Handlung.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem hellen Pkw an der Frau vorbei und hielt kurze Zeit später am Fahrbahnrand an. Anschließend stieg er aus dem Fahrzeug aus und nahm sexuelle Handlungen an seinem Glied vor, während die Radfahrerin an ihm vorbeifuhr.

Der Täter wird als etwa 25 Jahre alter Mann mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, melden sich bitte bei der Polizeistation Lathen unter der Telefonnummer 05933 924570.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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