Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizeiliche Einsätze beim Public Viewing - Zeugen und Videoaufnahmen gesucht

Sögel (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2026, kam es zwischen 21:20 Uhr und 21:45 Uhr beim Public Viewing in der Straße "Am Markt" in Sögel zu zwei polizeilichen Einsätzen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder gegebenenfalls Videoaufnahmen gefertigt haben.

Im ersten Fall kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Tatverdächtiger eine weitere Person bedroht haben soll. Der Tatverdächtige wies eine leichte Verletzung auf, deren Ursache bislang noch ungeklärt ist. Bis die Polizeibeamten eintrafen, versuchten mehrere Zeugen währenddessen zu schlichten. Der Tatverdächtige wurde anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die bedrohte Person wurde nicht verletzt.

Im zweiten Fall wurden die Einsatzkräfte zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit fünf bis sechs beteiligte Personen gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen lag eine Person am Boden, während auf sie eingeschlagen wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Auseinandersetzung auflösen, jedoch flüchteten ein paar der Beteiligten vom Einsatzort, darunter auch der Geschädigte. Nach Sachverhaltsaufnahmen und Identitätsfeststellungen wurden gegen drei Personen Platzverweise ausgesprochen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Vorfällen aufgenommen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, insbesondere Personen, die über Videoaufnahmen der Vorfälle verfügen, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Werlte unter der Telefonnummer 05951 995300 zu melden.

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