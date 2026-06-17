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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Einbruch auf Campingplatz - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Zwischen Montag, dem 08.06.2026, 20:30 Uhr, und Dienstag, dem 09.06.2026, 11:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter auf dem Campingplatz an der Marschstraße mehrere Strom- und Wasserstationen auf und entwendeten daraus Münzgeld. Die Höhe der Beute ist derzeit noch nicht bekannt. Darüber hinaus verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant auf dem Campingplatzgelände. Dort durchsuchten sie mehrere Räume, konnten jedoch nichts erbeuten. Die Polizei Lathen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05933 924570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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