Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Transporterfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall auf der Hengeloer Straße in Bad Bentheim ist am gestrigen Nachmittag gegen 15:50 Uhr ein 38-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Firmentransporters war in Richtung Bad Bentheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug rutschte in einen Graben und prallte anschließend gegen eine Überquerungshilfe. Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Am Transporter entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Darüber hinaus wurde ein angrenzender Zaun beschädigt.

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