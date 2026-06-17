Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 06:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Klosterholter Straße in Geeste eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut, aber entwendeten nichts. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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