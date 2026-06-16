Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Langen - Sachbeschädigungen auf Schulgelände - Zeugen gesucht
Langen (ots)
Zwischen Freitag, dem 12. Juni 2026, 13:00 Uhr, und Montag, dem 15. Juni 2026, 08:00 Uhr, kam es auf dem Schulgelände an der Schulstraße in Langen zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten das Dach einer Holzhütte sowie eine Sitzbank. Die Polizei Lengerich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05904 964890 zu melden.
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