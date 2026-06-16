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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Minderjährige Opfer zu einer Bedrohung gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am 11.06.2026 kam es am Stadtpark zu einer Bedrohung. Ein 24-jähriger Mann bedrohte aus bisher ungeklärter Ursache zwei Kinder. Die beiden Kinder suchten in der Folge Hilfe bei einem unbeteiligten Passanten in der Hauptstraße, der die Polizei informierte. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernten sich die beiden Kinder. Der Mann konnte vor Ort kontrolliert werden. Bei den beiden Kindern soll es sich um ein Mädchen und einen Jungen im Alter von etwa 12 Jahren gehandelt haben. Zeugen, insbesondere die Eltern der beiden Kinder, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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