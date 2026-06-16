Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern Abend gegen 20:30 Uhr kam es in der Grasdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooter befuhr den Gehweg in Richtung Ortsausgang. Gleichzeitig befand sich eine 30-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg. Im Vorbeifahren touchierte der E-Scooter-Fahrer die Fußgängerin, so dass beide zu Fall kamen und sich leicht verletzten. Der E-Scooter prallte in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Fiesta, an dem Schaden entstand. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Er wurde wie folgt beschrieben: - jüngeres Erscheinungsbild, etwa 14 Jahre - 170 cm groß - blonde Haare - Brille - schlanke Statur - schwarze Hose und schwarzer Pullover mit Kapuze - blutende Verletzung an der Hand durch den Unfall

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

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