Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Einbruch in Wassersportclub - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Wassersportclub an der Marschstraße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, aber entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei Lathen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05933 924570 zu melden.

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