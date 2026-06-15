Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Lkw kippt nach Ausweichmanöver um - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Heute Morgen gegen 08:20 Uhr kam es auf der Straße "Im Sieringhoek" in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw erheblich beschädigt wurde.

Ein 21-jähriger Fahrer war mit seinem Lkw in Richtung Bad Bentheim unterwegs, als ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein entgegenkommender Lkw zu weit mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Da ihm nicht genügend Platz zum Ausweichen blieb, kam sein Lkw von der Fahrbahn ab und kippte auf einer Grünfläche auf die Seite. Der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Am Lkw entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Bentheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Lkw geben können, sich unter der Telefonnummer 05922 776600 zu melden.

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