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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Solarleuchte von Bushaltestelle entwendet - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 1. Juni, 10:40 Uhr, und dem 12. Juni 2026, 10:40 Uhr, eine Solarleuchte von einer Bushaltestelle an der Bentheimer Straße 468 in Nordhorn. Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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