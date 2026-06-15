POL-EL: Nordhorn - Solarleuchte von Bushaltestelle entwendet - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Nadelbaum auf einem Privatgrundstück in der Straße "Zur Drehangel" in Brand. Auf den Brand aufmerksam wurden ein 23-jähriger Nachbar sowie dessen Mutter. Sie verständigten umgehend die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen gelang es einem 21-jährigen Nachbar, die Flammen mit mehreren Eimern Wasser eigenständig zu löschen und ...

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