Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Anwohner löscht brennenden Nadelbaum

Lingen (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Nadelbaum auf einem Privatgrundstück in der Straße "Zur Drehangel" in Brand. Auf den Brand aufmerksam wurden ein 23-jähriger Nachbar sowie dessen Mutter. Sie verständigten umgehend die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen gelang es einem 21-jährigen Nachbar, die Flammen mit mehreren Eimern Wasser eigenständig zu löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

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