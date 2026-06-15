Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unbekannte brechen Kellertüren auf - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Sportstraße in Nordhorn die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ins Visier genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter insgesamt drei Kellertüren auf, aber entwendeten nichts. Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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