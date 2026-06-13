Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Ford Transit nach Unfallflucht gesucht - Zeugen gesucht

Esterwegen (ots)

Am Donnerstag, den 11.06.2026, kam es gegen 15:30 Uhr im Einmündungsbereich Mühlenberg / Lambertstraße in Esterwegen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun sowie ein Verkehrsschild. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Im Bereich der Unfallstelle wurde ein Fahrzeugteil aufgefunden, das einem schwarzen Ford Transit zugeordnet werden konnte.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.

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