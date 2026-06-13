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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gestern zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte an der Haselünner Straße, entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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