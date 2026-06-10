Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Straßengefährdung durch Kleinkrafträder - Zeugen gesucht (Korrektur: Täterzahl und Tatverlauf)

Nordhorn (ots)

In der letzten Nacht zwischen 00:20 Uhr und 01:00 Uhr kam es in Nordhorn zu Verkehrsgefährdungen durch zwei Fahrer von Kleinkrafträdern.

Anwohner meldeten der Polizei zwei laute Personen auf Kleinkrafträdern, die mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gildehauser Weg unterwegs waren. Als Einsatzkräfte den Blankeplatz erreichten, flüchteten die Fahrer teilweise mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h und ohne eingeschaltete Beleuchtung in Richtung Gildehauser Weg. Bei einer Engstelle will einer der beiden Fahrer am Streifenwagen vorbeifahren, kollidierte jedoch seitlich mit dem Streifenwagen. Im Bereich der Elisabethstraße verlor sich ihre Spur. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Kleinkrafträder schwarz und nicht mit Kennzeichen versehen. Zudem trugen die Fahrer keine Helme.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen unter der Telefonnummer 05921 3090 um Hinweise.

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