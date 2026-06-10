Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Führerhaus eines Lkw in Brand - keine Verletzten
Nordhorn (ots)
Heute Morgen gegen 07:00 Uhr ist im rückwärtigen Bereich des Ring-Centers am Stadtring in Nordhorn das Führerhaus eines Lkw in Brand geraten. Der Fahrer war gerade mit Beladearbeiten beschäftigt, als er Rauch und erste Flammen bemerkte. Eine Mitarbeiterin des Ring-Centers setzte daraufhin umgehend den Notruf ab.
Beim Eintreffen der Polizei stand das Führerhaus bereits vollständig in Flammen, die jedoch nicht auf die Ladefläche übergegriffen. Die Feuerwehr traf gegen 07:15 Uhr ein und konnte das Feuer zügig löschen. Verletzt wurde niemand.
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