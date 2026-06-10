Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Straßengefährdung durch mehrere Kleinkrafträder - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der letzten Nacht zwischen 00:20 Uhr und 01:00 Uhr kam es in Nordhorn zu Verkehrsgefährdungen durch Fahrer von Kleinkrafträdern.

Passanten hatten der Polizei mehrere Personen auf Kleinkrafträdern gemeldet, die mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gildehauser Weg unterwegs waren. Als die Polizeibeamten den Blankeplatz erreichten, flüchteten die Fahrer teilweise mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h und ohne eingeschaltete Beleuchtung in Richtung Gildehauser Weg. Im Bereich der Elisabethstraße verlor sich ihre Spur. Wie viele Fahrzeuge beteiligt waren, ist derzeit noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen waren alle Kleinkrafträder schwarz und nicht mit Kennzeichen versehen. Zudem trugen die Fahrer keine Helme. Während der Verfolgung rammte einer der Kleinkraftfahrer den Streifenwagen.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen unter der Telefonnummer 05921 3090 um Hinweise.

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