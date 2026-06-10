POL-EL: Esterwegen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und elfjährigen Radfahrerin

Haren/A31 (ots) - Gestern kam es gegen 20:10 Uhr auf der A31 bei Haren zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann war mit seinem VW Passat in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Aufgrund des Starkregens und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die Außenschutzplanke. Der Fahrer blieb ...

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