Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Esterwegen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und elfjährigen Radfahrerin
Esterwegen (ots)
Gestern gegen 19:00 Uhr ereignete sich in Esterwegen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer elfjährigen Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das elfjährige Mädchen mit ihrem Fahrrad die Tulpenstraße und fuhr im Kreuzungsbereich ungebremst auf die Hauptstraße. Gleichzeitig war dort ein 40-jähriger Autofahrer unterwegs, der das Kind übersah. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde die Elfjährige leicht verletzt.
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