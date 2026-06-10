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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und elfjährigen Radfahrerin

Esterwegen (ots)

Gestern gegen 19:00 Uhr ereignete sich in Esterwegen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer elfjährigen Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das elfjährige Mädchen mit ihrem Fahrrad die Tulpenstraße und fuhr im Kreuzungsbereich ungebremst auf die Hauptstraße. Gleichzeitig war dort ein 40-jähriger Autofahrer unterwegs, der das Kind übersah. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde die Elfjährige leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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