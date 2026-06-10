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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall auf der A31

Haren/A31 (ots)

Gestern kam es gegen 20:10 Uhr auf der A31 bei Haren zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann war mit seinem VW Passat in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Aufgrund des Starkregens und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und anschließend gegen die Außenschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug sowie den Schutzplanken entstand ein Sachschaden. Gegen 21:30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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