POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Samstag, den 06.06.2026, kam es gegen 20:00 Uhr im Kreuzungsbereich Neuenhauser Straße/Stadtring in Nordhorn zu einer Körperverletzung im Straßenverkehr. Ein 59-jähriger Mann hielt mit seinem Pkw auf der Kreuzung an der roten Ampel. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, wurde er von dem Fahrer eines hinter ihm befindlichen VW Crafter angehupt ...

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