Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Schüttorf (ots)
Am Sonntag, 07.06.2026, zwischen 16:30 Uhr und 18:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Mauerstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten gewaltsam die Haustür, um sich Zutritt zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell