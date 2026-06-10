Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Autofahrer im Straßenverkehr geschlagen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026, kam es gegen 20:00 Uhr im Kreuzungsbereich Neuenhauser Straße/Stadtring in Nordhorn zu einer Körperverletzung im Straßenverkehr.

Ein 59-jähriger Mann hielt mit seinem Pkw auf der Kreuzung an der roten Ampel. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, wurde er von dem Fahrer eines hinter ihm befindlichen VW Crafter angehupt und überholt. Der bislang unbekannte Fahrer des VW stellte sein Fahrzeug schräg vor den 59-Jährigen und zwang ihn somit zum Anhalten. Anschließend stieg der VW-Fahrer aus und schlug dem 59-Jährigen durch das geöffnete Autofenster ins Gesicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Auslöser des Vorfalls, dass der 59-Jährige dem anderen Verkehrsteilnehmer nach dem Umschalten der Ampel nicht schnell genug losfuhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell