Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 14-Jähriger auf Schulweg angegriffen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, wurde ein 14-jähriger Junge zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr auf seinem Schulweg in Nordhorn von drei bislang unbekannten Jugendlichen angegriffen.

Der 14-Jährige war zu Fuß auf der Straße "Woltermanns Maate" unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 60 von drei Jugendlichen verbal angegangen wurde. Anschließend zerrten ihn die Täter in eine nahegelegene Gasse, wo sie ihn mehrfach schlugen und zu Boden schubsten. Darüber hinaus durchsuchten sie seinen Rucksack und beschädigten sein Handy sowie mehrere Bücher. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- europäisches bis südländisches Erscheinungsbild - ca. 15-16 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schlanke Statur - kurze schwarze lockige Haare - leichter Schnäuzer - schwarze Cap mit silbernem Logo - schwarzer Pullover und schwarze Jeans mit Löchern

Täter 2:

- europäisches bis südländisches Erscheinungsbild - ca. 14- 15 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - längere schwarze Haare - grauer Pullover und graue Jogginghose - schwarze Weste

Täter 3:

- südländisches Erscheinungsbild - ca. 14- 15 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - längere schwarze Haare mit Mittelscheitel, nach hinten gegelt - schwarzer Pullover und graue Jeans - schwarz glänzende Pufferjacke

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

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