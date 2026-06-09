Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 14-Jähriger von zwei Jugendlichen angegriffen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026, wurde zwischen 18:40 Uhr und 18:50 Uhr in Nordhorn ein 14-jähriger Junge von zwei unbekannten Jugendlichen körperlich angegriffen.

Der Junge war gerade dabei, seinen E-Scooter bei der Unterführung in der Bentheimer Straße abzustellen, als zwei bislang unbekannte Jugendliche auf einem weißen Moped an ihn heranfuhren. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Fahrer des Mopeds ab und begann eine verbale Auseinandersetzung mit dem 14-Jährigen. Im weiteren Verlauf packte er den Jungen fest am Hals. Zudem nahm er ihm die Brille ab und warf diese auf den Boden, wodurch sie beschädigt wurde. Anschließend ließen die beiden Täter den Jungen zunächst weitergehen. Kurze Zeit später verfolgten sie ihn jedoch mit dem Moped bis zur Blaue Brücke am Vechtesee. Dort schlug der Beifahrer dem 14-Jährigen ins Gesicht, bevor beide Täter davonfuhren. Durch die zwei Körperverletzungen erlitt der 14-Jährige leichte Verletzungen.

Beide Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter (Fahrzeugführer)

- europäisches Erscheinungsbild - ca. 15-17 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schlank - lockige Haare - Zahnspange - weißes Hemd und graue Stoffhose

2. Täter (Beifahrer)

- südländisches Erscheinungsbild - ca. 15-17 Jahre - Kurzhaarschnitt - graues Oberteil und Jeans

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

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