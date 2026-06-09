POL-EL: Nordhorn - Werkzeuge aus Containern gestohlen - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Freitag, den 05.06.2026, wurde gegen 18:00 Uhr ein 6-jähriges Mädchen auf dem Rühler Sommerweg in Meppen von einem Hund gebissen. Die Sechsjährige war gemeinsam mit einer 17-Jährigen mit dem Fahrrad unterwegs, als es zu diesem Vorfall kam. Vor ihnen ging eine blonde Frau mit einem angeleinten Hund spazieren. Als das Mädchen mit der ...

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