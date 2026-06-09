Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Werkzeuge aus Containern gestohlen - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Zwischen Sonntag, dem 07.06.2026, 14:00 Uhr, und Montag, dem 08.06.2026, 07:15 Uhr, kam es im Brookweg in Nordhorn zu einem Einbruch auf einem Betriebsgelände. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände und brachen anschließend zwei Container auf. Daraus entwendeten sie Werkzeuge im Wert von etwa 3.500 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell