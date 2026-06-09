Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Schulbus und Pkw kollidieren - 13-Jähriger leicht verletzt

Laar (ots)

Gestern kam es gegen 13:50 Uhr auf der Hauptstraße in Laar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der mit etwa 30 Kindern besetzte Schulbus die Hauptstraße aus Richtung Agterhorn kommend. Gleichzeitig wollte ein 85-jähriger Autofahrer von der Straße "Lübbers Goarn" auf die Hauptstraße einfahren und übersah dabei den bevorrechtigten Bus. In der Folge kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurde ein 13-jähriger Junge leicht verletzt. Weitere Personen erlitten glücklicherweise keine Verletzungen.

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