PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Schulbus und Pkw kollidieren - 13-Jähriger leicht verletzt

Laar (ots)

Gestern kam es gegen 13:50 Uhr auf der Hauptstraße in Laar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der mit etwa 30 Kindern besetzte Schulbus die Hauptstraße aus Richtung Agterhorn kommend. Gleichzeitig wollte ein 85-jähriger Autofahrer von der Straße "Lübbers Goarn" auf die Hauptstraße einfahren und übersah dabei den bevorrechtigten Bus. In der Folge kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurde ein 13-jähriger Junge leicht verletzt. Weitere Personen erlitten glücklicherweise keine Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 15:00

    POL-EL: Geeste - Sportplatz von Oberschule beschädigt - Zeugen gesucht

    Geeste (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 21.05.2026, 16:00 Uhr, und Mittwoch, dem 27.05.2026, 07:30 Uhr, kam es auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule in Dalum zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Kunststoffbelag des dortigen Sportplatzes durch heiße Grillkohle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Geeste unter ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 12:29

    POL-EL: Meppen - 6-jährige Radfahrerin von Hund gebissen - Hundehalterin und Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Am Freitag, den 05.06.2026, wurde gegen 18:00 Uhr ein 6-jähriges Mädchen auf dem Rühler Sommerweg in Meppen von einem Hund gebissen. Die Sechsjährige war gemeinsam mit einer 17-Jährigen mit dem Fahrrad unterwegs, als es zu diesem Vorfall kam. Vor ihnen ging eine blonde Frau mit einem angeleinten Hund spazieren. Als das Mädchen mit der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 08:37

    POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Meppen (ots) - Am Samstag kam es gegen 15:50 Uhr auf der Straße Am Rögelberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi A7 Sportback befuhr die Fahrbahn aus Richtung Emmeln kommend, als ihm in einer Kurve eine Sattelzugmaschine eines bisher unbekannten Fahrers entgegenkam. Die Sattelzugmaschine geriet dabei auf die Fahrspur des Audi, so dass der 18-Jährige ausweichen musste. Er verlor in der Folge die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren