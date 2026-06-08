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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Sportplatz von Oberschule beschädigt - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 21.05.2026, 16:00 Uhr, und Mittwoch, dem 27.05.2026, 07:30 Uhr, kam es auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule in Dalum zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Kunststoffbelag des dortigen Sportplatzes durch heiße Grillkohle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Geeste unter der Telefonnummer 05937 970050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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