POL-EL: Geeste - Sportplatz von Oberschule beschädigt - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Samstag kam es gegen 15:50 Uhr auf der Straße Am Rögelberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi A7 Sportback befuhr die Fahrbahn aus Richtung Emmeln kommend, als ihm in einer Kurve eine Sattelzugmaschine eines bisher unbekannten Fahrers entgegenkam. Die Sattelzugmaschine geriet dabei auf die Fahrspur des Audi, so dass der 18-Jährige ausweichen musste. Er verlor in der Folge die ...

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