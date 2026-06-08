Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Sportplatz von Oberschule beschädigt - Zeugen gesucht
Geeste (ots)
Zwischen Donnerstag, dem 21.05.2026, 16:00 Uhr, und Mittwoch, dem 27.05.2026, 07:30 Uhr, kam es auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule in Dalum zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Kunststoffbelag des dortigen Sportplatzes durch heiße Grillkohle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Geeste unter der Telefonnummer 05937 970050 zu melden.
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