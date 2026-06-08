Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 6-jährige Radfahrerin von Hund gebissen - Hundehalterin und Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, wurde gegen 18:00 Uhr ein 6-jähriges Mädchen auf dem Rühler Sommerweg in Meppen von einem Hund gebissen. Die Sechsjährige war gemeinsam mit einer 17-Jährigen mit dem Fahrrad unterwegs, als es zu diesem Vorfall kam. Vor ihnen ging eine blonde Frau mit einem angeleinten Hund spazieren. Als das Mädchen mit der Fahrradklingel auf sich aufmerksam machte, riss sich der Hund nach bisherigen Erkenntnissen los und biss der Sechsjährigen beim Vorbeifahren in den linken Fuß. Anschließend setzte die Hundehalterin ihren Weg fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen.

Nach Angaben des Opfers handelte es sich bei dem Hund um eine Bulldogge, der von einer blonden Frau geführt wurde. Die Polizei bittet die Hundehalterin sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

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