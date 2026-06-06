Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Baumaterial entwendet
Geeste (ots)
In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen kam es in der Georg-Klasmann-Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter betraten die Baustelle an einem Strommasten und entwendeten dort diverse Baumaterialien. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.
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