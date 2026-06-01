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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Motorradfahrerin bei Bremsmanöver schwer verletzt

Dörpen (ots)

Am Samstag, den 31.05.2026, kam es gegen 14:00 Uhr auf der B401 bei Dörpen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 71-jähriger Fahrer einer Honda sowie eine 64-jährige Motorradfahrerin in genannter Reihenfolge die B401 aus Richtung Dörpen kommend in Fahrtrichtung Surwold. In Höhe eines Parkplatzes setzte der 71-Jährige den Fahrtrichtungsanzeiger, um nach rechts auf den Parkplatz abzubiegen.

Die nachfolgende Motorradfahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät. Beim Bremsen geriet sie mit ihrem Motorrad ins Schleudern und stürzte.

Die 64-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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