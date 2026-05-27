Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Öffentlichkeitsfahndung: Andrea Bornhorst vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Haselünne (ots)

Seit heute Mittag gegen 12:00 Uhr, wird die 44-jährige Andrea Bornhorst aus Haselünne vermisst. Sie verließ zuletzt mit ihrem beigen VW Caddy mit dem Kennzeichen EL-XJ660 die Schulstraße, 49740 Haselünne. Auf der Motorhaube befindet sich ein großer Aufkleber in Form eines Welses (Fisch).

Wer Andrea Bornhorst gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

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