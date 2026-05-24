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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Betrug (Schockanruf) gesucht - Täter erbeuten zweimal ein größere Menge Bargeld

Haren (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, kam es in Haren-Erika, zu sog. Schockanrufen.

Vermutlich in der Zeit zwischen ca. 13:30 Uhr und 16:00 Uhr kam es dann tatsächlich zur Vollendung eines solchen Betruges. Hierbei gelang es den Tätern der älteren Geschädigten vorzugaukeln, dass ihre Schwiegertochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und sie eine Kaution bezahlen müsse, damit die Schwiegertochter aus dem Gefängnis entlassen werden könne. Schlussendlich konnte die Geschädigte dazu bewegt werden einem vor Ort erschienen Mann zweimal eine größere Summe Bargeld zu übergeben. Der Mann entfernte sich mit dem Bargeld in unbekannte Richtung, er kann wie folgt beschrieben werden:

   -	ca. 170 cm groß
   -	ca. 30 bis 40 Jahre alt
   -	dunkle, gelockte Haare
   -	Schwarze Person

Der Mann muss sich u.a. im Bereich der Marienstr. aufgehalten haben. Die Polizei fragt nun:

Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen, bzw. hat diesen im genannten Zeitraum des 13.05.2026 im genannten Bereich zu Fuß gehend oder im Zusammenhang mit einem eventuell mit auswärtigem ggf. auch ausländischem Kennzeichen versehenen Pkw gesehen? Hinweise, auch zu möglicherweise vorhandenen Bildern aus Kameraüberwachungsanlagen, nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge bitten wird. Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen ggf. einfach auf, übergeben Sie jedoch in keinem Fall Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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