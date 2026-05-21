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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Glasfaserkabel von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Sustrum (ots)

Zwischen Dienstag, dem 19.05.2026, 14:00 Uhr, und Mittwoch, dem 20.05.2026, 07:15 Uhr, kam es an der Rosenstraße in Sustrum zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Kabeltrommel mit etwa vier Kilometern Glasfaserkabel. Zudem wurde das zugehörige Gestell entwendet, in welchem die Trommel eingehängt war. Die Kabeltrommel war nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagmittag am Straßenrand abgestellt worden. Der Diebstahl wurde am folgenden Morgen festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesguts ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug genutzt wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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