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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Audi auf Privatgrundstück zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, kam es zwischen 08:40 Uhr und 13:00 Uhr an der Straße "Rotes Fleer" in Haren zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen schwarzen Audi A6 Avant, der in einer Sackgasse vor einem Einfamilienhaus abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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