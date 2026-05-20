Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lathen - Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht
Lathen (ots)
Zwischen Freitag, dem 08.05.2026, 14:00 Uhr, und Montag, dem 11.05.2026, 07:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Erna-de-Vries-Schule in Lathen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter beschmierten dort eine Sitzbank, zwei Mülleimer und eine Schautafel.
Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lathen unter der Telefonnummer 05933 924570 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
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