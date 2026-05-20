Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Rauchentwicklung bei Schweißarbeiten in Schweinestall

Geeste (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026, kam es gegen 11:25 Uhr an der Straße "Siedlung" in Geeste zu einem Feuerwehreinsatz in einem Schweinestall.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand im Zuge von Schweißarbeiten an einem Lüftungsschacht eine Rauchentwicklung in der Zwischendecke des Stallgebäudes. Der Eigentümer bemerkte dies frühzeitig und konnte den Brand mittels Feuerlöscher zunächst weitestgehend selbst löschen. Gleichzeitig setzte er den Notruf ab.

Betroffen war etwa ein Quadratmeter Isolierung, die bis in die Dachhaut durchbrannte. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die betroffenen Bereiche.

Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Freiwillige Feuerwehr Groß Hesepe war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Feuerwehren waren zunächst ebenfalls alarmiert worden.

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