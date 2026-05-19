PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Polizei besucht Kindergarten "Schatzkiste"

POL-EL: Werlte - Polizei besucht Kindergarten "Schatzkiste"
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Werlte (ots)

Einen besonderen Besuch erhielten die Kinder des Kindergartens "Schatzkiste" in Werlte: Polizeihauptkommissar Klaus Dierkes, Leiter der Polizeistation Hümmling in Sögel, sowie ein Kollege der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim nahmen sich Zeit, um den Kindern die Arbeit der Polizei näherzubringen.

Von den Kleinsten bis hin zur Vorschulgruppe konnten zahlreiche Fragen beantwortet werden. Zudem erhielten die Kinder spannende Einblicke in die Ausrüstung der Polizei und durften erleben, was alles zum Polizeiberuf dazugehört.

Nicht immer lassen sich solche Termine im dienstlichen Alltag ermöglichen. Umso mehr freuten sich die eingesetzten Beamten über das große Interesse, die neugierigen Fragen der Kinder sowie ein selbst gestaltetes Bild, für das sich die Polizei herzlich bedankt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 12:56

    POL-EL: Dörpen - E-Scooter-Fahrer bei Sturz auf Gleisbett schwer verletzt

    Dörpen (ots) - Heute Morgen gegen 06:30 Uhr kam es am Bahnsteig in der Neudörpener Straße zu einem schweren Unfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer auf das Gleisbett stürzte. Ein 39-jähriger Mann befuhr mit seinem E-Scooter die Rampe zum Bahnsteig 2 und beabsichtigte dort anzuhalten. Vermutlich aufgrund eines Defekts an den Bremsen fuhr er jedoch geradeaus über die ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:42

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht am Stadtpark - Polizei sucht Zeugen

    Papenburg (ots) - Am Montag, den 18.05.2026, kam es zwischen 18:55 Uhr und 19:25 Uhr an der Straße "Am Stadtpark" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter silberner VW Sharan vermutlich durch ein Fahrzeug mit Anhänger beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der bislang unbekannte ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:37

    POL-EL: Getelo - Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Personen verletzt

    Getelo (ots) - Am Dienstag, den 19.05.2026, kam es gegen 06:53 Uhr im Bereich der Kreuzung Querweg / Ringstraße in Getelo zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Opel Agila den Querweg in südliche Richtung und beabsichtigte, die Ringstraße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren