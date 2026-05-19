Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Polizei besucht Kindergarten "Schatzkiste"

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Werlte (ots)

Einen besonderen Besuch erhielten die Kinder des Kindergartens "Schatzkiste" in Werlte: Polizeihauptkommissar Klaus Dierkes, Leiter der Polizeistation Hümmling in Sögel, sowie ein Kollege der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim nahmen sich Zeit, um den Kindern die Arbeit der Polizei näherzubringen.

Von den Kleinsten bis hin zur Vorschulgruppe konnten zahlreiche Fragen beantwortet werden. Zudem erhielten die Kinder spannende Einblicke in die Ausrüstung der Polizei und durften erleben, was alles zum Polizeiberuf dazugehört.

Nicht immer lassen sich solche Termine im dienstlichen Alltag ermöglichen. Umso mehr freuten sich die eingesetzten Beamten über das große Interesse, die neugierigen Fragen der Kinder sowie ein selbst gestaltetes Bild, für das sich die Polizei herzlich bedankt.

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