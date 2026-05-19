Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht am Stadtpark - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, kam es zwischen 18:55 Uhr und 19:25 Uhr an der Straße "Am Stadtpark" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter silberner VW Sharan vermutlich durch ein Fahrzeug mit Anhänger beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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