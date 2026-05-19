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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Lkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer leicht verletzt

Osterwald (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, kam es gegen 14:59 Uhr auf der Straße Alte Piccardie in Osterwald zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Fahrer mit einem Lkw die Straße in Richtung Nordhorn, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Lkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn zeitweise gesperrt. Erst gegen 21:00 Uhr konnte die Straße wieder vollständig freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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