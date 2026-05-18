Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sachbeschädigungen in der Straße "Am Wall" - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Im Zeitraum vom 23.04.2026, 00:00 Uhr, bis zum 12.05.2026, 15:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Wall" zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter warfen einen Absperrzaun sowie dazugehörige Fußplatten in den dortigen Stadtgraben. Zudem wurde ein Werbebanner zerschnitten. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

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