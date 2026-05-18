PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sachbeschädigungen in der Straße "Am Wall" - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Im Zeitraum vom 23.04.2026, 00:00 Uhr, bis zum 12.05.2026, 15:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Wall" zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter warfen einen Absperrzaun sowie dazugehörige Fußplatten in den dortigen Stadtgraben. Zudem wurde ein Werbebanner zerschnitten. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 15:20

    POL-EL: Emlichheim - Versuchter Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht

    Emlichheim (ots) - Gestern zwischen 22:40 Uhr und 23:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, auf ein Firmengelände an der Ölstraße zu gelangen. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam einen Zaun zu beschädigen, um auf das Grundstück zu gelangen. Dabei wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst, sodass die Unbekannten ohne Diebesgut vom Tatort ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:20

    POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht in der Hannoveranerstraße - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - Gestern zwischen 01:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Hannoveranerstraße/Einmündung zur Frankenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 39-jährige Frau hatte ihren weißen Mercedes-Benz ML 350 Bluetec am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie hinten links ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:28

    POL-EL: Meppen - Lkw kollidiert mit Leitplanke auf B70 - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Heute Morgen kam es gegen 09:30 Uhr auf der B70 bei Meppen in Fahrtrichtung Lingen zu einem Verkehrsunfall infolge eines gefährlichen Überholmanövers. Ein 50-jähriger Mann war mit einem Lkw auf der Bundesstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer zum Überholen ansetzte. Beim Wiedereinscheren schnitt der Pkw-Fahrer den Lkw, sodass der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren