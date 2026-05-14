Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Mercedes Sprinter entwendet

Vrees (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen kam es in der Straße Lehmkuhlen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände. Vom Gelände entwendeten sie einen Mercedes Sprinter mit diversem Werkzeug. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

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